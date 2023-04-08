لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم .

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تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ريسي جيمس، ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، مارك كوكوريلا

وسط الملعب: كونور جالاجير، إنزو فيرناديز، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جواو فيليكس، كاي هافريتز، رحيم ستيرلينج

وتنطلق مباراة ولفرهامبتون و تشيلسي

في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم محتلا المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يقع ولفرهامبتون في المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة في جدو ل المسابقة.

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