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لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة لموسم .

 

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تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

 

خط الدفاع: ريسي جيمس، ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، مارك كوكوريلا

 

وسط الملعب: كونور جالاجير، إنزو فيرناديز، ماتيو كوفاسيتش

 

خط الهجوم: جواو فيليكس، كاي هافريتز، رحيم ستيرلينج

 

 

وتنطلق مباراة ولفرهامبتون و تشيلسي

في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم محتلا المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يقع ولفرهامبتون في المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة في جدو ل المسابقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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