شاهد..جماهير مانشستر يونايتد تُطالب ملاك النادي بالرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت جماهير مانشستر يونايتد العائلة المالكة للنادي وذلك على غرار مباراة مانشستر يونايتد إيفرتون في الجولة الـ 30 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

جماهير مانشستر يونايتد

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ورفعت جماهير مانشستر يونايتد لافتة تحمل صورة تطالب عائلة الجلايزر (ملاك النادي) بالرحيل عن الفريق، وذلك بسبب الأوضاع الحالية للنادي، وعدم رضاهم على الفريق.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- وان بيساكا.

خط الوسط: برونو فرنانديز- فريد- كاسيميرو.

خط الهجوم: أنتوني- فيجورست- ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تقام مواجهة مانشستر يونايتد و إيفرتون في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1

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