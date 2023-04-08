تيرزيتش يعلن تشكيل دورتموند أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام فريق يونيون برلين والمقرر لها على ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني .
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وجاء تشكيل بوروسيا دوروتموند كالأتي :
ويحتل الفريق الكروي بنادي بوروسيادورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ المتصدر ، فيما يتواجد فريق يونيون برلين المركز الثالث برصيد 51 نقطة.
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