الدوري السعودي.. أرقام مميزة حققها الشباب بعد ديربي الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشباب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال بنتيجة ثلاثةأهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي.

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تمكن فريق الشباب السعودي من هزيمة نظيره الهلال للمرة الأولى في دوري روشن منذ عام 2014، فيما

ألتقيا الفريقين في 16 مباراة سابقة بالدوري، فشل الشباب من خلالها تحقيق أي فوز على الزعيم، بواقع الخسارة فى 10 لقاءات وحسم التعادل فى 6 مواجهات.

ترتيب الدوري السعودي..

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