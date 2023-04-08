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ماني يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة فرايبورج  عصر اليوم السبت   على ملعب شوارزوالد ستاديون  ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر الدوري الألماني.

 

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ويخوض بايرن ميونخ المباراة بتشكيل

مكون من 

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: كانسيلو، بافارد، دي لخت، الفونسو ديفيز

خط الوسط: كيميتش

خط الهجوم: سانيه ،مولر ،موسيالا ، جنابري، ماني.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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