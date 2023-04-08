ماني يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة فرايبورج عصر اليوم السبت على ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر الدوري الألماني.

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ويخوض بايرن ميونخ المباراة بتشكيل

مكون من

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: كانسيلو، بافارد، دي لخت، الفونسو ديفيز

خط الوسط: كيميتش

خط الهجوم: سانيه ،مولر ،موسيالا ، جنابري، ماني.

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