شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار صوب ملعب سانتياغو برنابيو مساء يوم السبت، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وفياريال، في الجولة 28 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويدخل ريال مدريد المباراة منتشيا بالفوز الكبير على غريمه التقليدي برشلونة برباعية دون رد، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023.

وفي السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والمعلق والقنوات الناقلة.



موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني هو العاشرة مساء يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



وقبل انطلاقة المباراة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 59 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن برشلونة المتصدر، بعد مرور 27 جولة.



تستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة المرتقبة على الهواء مباشرة، من خلال قناة beIN Sports 1 HD Premium.



قررت قنوات بي إن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، للمعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز فياريال على ملعب لا سيراميكا وبين جماهيره بنتيجة 2-1، في الجولة 16 من عمر المسابقة.

كما التقى الفريقان على نفس الملعب في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن مرحلة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مباراة حسمها ريال مدريد بفوز مثير 3-2.