بعد الهزيمة امام المصري.. الكشف عن أسماء رباعي الزمالك الذين تم تجميدهم بفرمان من مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارات قوية بعد الهزيمة أمام المصري في بطولة الدوري يوم الثلاثاء الماضي.

وخسر الزمالك أمام المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد.

وكانت قرارات مرتضي منصور، طرد الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي، وتجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم لسوء مستواهم.

وأفادت موقع "بطولات" بأن اللاعبين الأربعة الذين تم تجميدهم هم: نبيل عماد دونجا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمرو السيسي.

وأشار الموقع إلى أن رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع رباعي الفريق وتم حل الأزمة بعد ان أوضح مرتضى أسباب قراره ومناقشة اللاعبين معه وتوضيح أسباب غيابهم عن المباريات في الفترة السابقة، وتم انتهاء الخلاف وانتظام اللاعبين مع الفريق بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الزمالك أعلن عن الجهاز المعاون الجديد الذي يقود الفريق في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني خلفاً لـ جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم غد الأحد، في إطار الجولة 24 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.