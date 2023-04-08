شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح عمرو السولية تعليمات خاصة قبل قيادة وسط الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على منح لاعبه عمرو السولية قائد خط وسط فريقه تعليمات خاصة قبل المباراة المرتقبة أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وطالب كولر لاعبه عمرو السولية باستغلال امتلاكه ميزة التصويب من مسافات بعيدة لهز شباك بيراميدز، وفتح الطريق أمام زملائه لإنهاء المباراة مبكراً، وتألق عمرو السولية فى مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة بالدوري وسجل هدفين فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد .

يفضل كولر استمرار الثنائى عمرو السولية ومروان عطية لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر له التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وشارك عمرو السولية ومروان عطية فى التشكيل الأساسى للأهلى بمباراة غزل المحلة الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري، وظهر الثنائى بشكل متميز وتحكم كل منهما فى خط وسط الأهلى طوال أحداث المباراة.

ويرى كولر أن السولية ومروان عطية يتمتعان بأداء دورهما بحرفية شديدة، بجانب تقديم المساندة الهجومية لخط الهجوم، ما يمنح الأهلى أفضلية كبيرة خلال المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" في الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.