أحمد سامى يدرس استمرار الدفع بعمر صلاح في حراسة مرمى سموحة أمام الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مواصلة الدفع بعمر صلاح في حراسة مرمى الفريق السكندري أمام الداخلية، في المباراة المقرر لها غدا الاثنين، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وشارك عمر صلاح أساسيا في مباراة سموحة أمام أسوان في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل 1/1، وظهر بشكل جيد في حماية عرين الفريق السكندرى، لذلك يفكر أحمد سامى في مواصلة الدفع به ووضع الهانى سليمان على دكة البدلاء.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، وهم النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.