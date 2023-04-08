شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يرحب بالتجديد للمصرى وينتظر موقف الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمد جريندو لاعب النادي المصري، بتجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي لفترة مقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري مع المصري، ويترقب جريندو موقف إدارة النادي البورسعيدي من بدء مفاوضات التجديد.

وكان جريندو قد أخرز هدف فوز المصري على حرس الحدود في مباراة الأمس، وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

كما قرر جهاز المصري، أن يعود الفريق إلى معسكر بورسعيد بداية من غداً الأحد، لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويعد فوز المصري على الحدود هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.