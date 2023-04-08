شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد الزمالك مع الكولومبى كارلوس أسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو على تولى تدريب فريق الكرة الأول بالنادى، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى رحل بالتراضى.

ومن المقرر أن يصبح عقد أسوريو مع الزمالك لمدة سنة وأربعة أشهر، مشروطة بتحقيق الخواجة الكولومبي البطولة العربية التى سيشارك فيها الفريق الأبيض.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع الألماني هيرليتش من أجل توليه قيادة الفريق، وبعدما حضر المدرب إلى القاهرة لم يتم الاتفاق بين الطرفين، وعاد مرة أخرى إلى بلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.