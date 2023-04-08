شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحدد اليوم موقف طاهر محمد طاهر من نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم، السبت، موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق حيث تقرر خضوعه لفحص طبي لمعرفة قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمها.

واكتفى طاهر محمد طاهر بخوض تدريبات بدنية الأيام الماضية التي غاب خلالها عن المران الجماعي بسبب معاناته من آلام عضلية حرمته من مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام الهلال السوداني ببطولة أفريقيا وغزل المحلة بالدوري اللتين إنتهتا بفوز الأحمر بنتيجة واحدة هي ثلاثية نظيفة.

وسيُحدد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم التواجد في قائمة مباراة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد ، الأثنين، في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.