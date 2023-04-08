صحيفة: الأهلي يستغل أزمة بيشكتاش لضم جاكسون موليكا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي عاد من جديد للتفاوض مع إدارة فريق بشكتاش التركي، من أجل الحصول على خدمات النجم الكونغولي جاكسون موليكا لتدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرت صحسفة "أكسام" التركية، ونقلت عنها صحيفة "الوطن" اليوم السبت، فإن جاكسون موليكا خرج من خريطة شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش الموسم المقبل، فضلا عن أن راتبه أصبح عبئا على إدارة النادي التركي خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي جعل إدارة الأهلي تعود للتفاوض معه مجددا.

وأشارت الصحيفة التركية في تقريرها إلى أن إدارة الأهلي ستتقدم بعرض 3 ملايين يورو لشراء جاكسون موليكا، بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر إعجابه بقدرات اللاعب في خط الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن أن إدارة الأهلي أعطت تعليمات بإكمال صفقة انتقال موليكا في أسرع وقت ممكن، وعرض 3 ملايين يورو على بشكتاش مقابل الحصول على خدمات اللاعب الكونغولي في الصيف المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية، في اللقاء المقرر له مساء يوم الاثنين المقبل.