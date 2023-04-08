شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات فنية لمدربى الرخصة A.. واستئناف الدورة الثالثة بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المدربون المشاركون في الدبلومة الأفريقية للحصول على الرخصة A لاختبارات بدنية ومهارية ونفسية، ونفذ الاختبارات وائل رياض شيتوس وعلي ماهر وأحمد الكاس وخالد بيبو ووليد سليمان وعمر إسلام وعبدالباقي جمال تحت إشراف الدكتور جمال محمد على.

ويعتبر اليوم السبت هو اليوم الأخير فى الدورة الثانية، وتبدأ الدورة الثالثة بعد عيد الفطر المبارك.

من جهته أشاد الدكتور جمال محمد علي والمدربون الحاضرون الدبلومة الأفريقيةA التي تنظم بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمحاضرة ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي والذي تناول شرح الاستراتيجية الفنية لتطوير أداء لاعبي المنتخب الأولمبي، وركز علي أهمية الاختراق من العمق لقرب اللاعبين من المرمي وتسجيل الأهداف، وأيضا ركز علي أهمية تبادل المراكز بين اللاعبين وقام ليونارد المعد البدني للمنتخب الأولمبي بشرح محاضرة عن الاعداد البدني وأساليب تقنين الأحمال التدريبية.

ويعود المدربون لأنديتهم للتطبيق وقام كل مدرب باعداد ملف كامل عن التطبيق وما تم إنجازه فى الأندية تحت بند التفاعل والمشاركة.