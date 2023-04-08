شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يستعد للمشاركة فى مران الأهلى كاملاً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد الشناوي حارس الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم ،السبت، بعدما غاب عن تدريبات الأهلي الأخيرة بسبب شكواه من إجهاد عضلي .

واكتفى محمد الشناوي بالمشاركة في تدريبات حُراس المرمى الأيام الماضية دون أن يشارك في المران الجماعي والخططي بسبب الإجهاد العضلي الذي حرمه أيضاً من المشاركة في مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يُشارك الشناوي في مرن الأهلي اليوم ويتواجد في الجزء الخططي والبدني ليؤكد جاهزيته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد ، الأثنين، في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة.

ويستأنف الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر حيث تدرب الفريق مساء الخميس ثم حصل على راحة الجمعة قبل أن يتقرر عودته للتدريبات اليوم.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري مساء الأربعاء الماضى، ثم خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية مساء الخميس منعاً للإجهاد قبل أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة أمس الجمعة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.