شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس أسوريو يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلى من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولي نادى الزمالك، تذاكر الطيران للكولومبي كارلوس أسوريو، من أجل حضوره إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتم توقيع عقود توليه قياده الفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ومن المنتظر أن يصل الخواجة الكولومبي إلى القاهرة في الساعات المقبلة، وقبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وفى حالة وصول المدير الفني الجديد وتوقيع العقود بشكل رسمي، سيتواجد في مقصورة استاد القاهرة الدولى لمتابعة المباراة التي يقودها مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس.

ويختتم اليوم، السبت فريق الزمالك، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى في الدورى غدًا، لاسيما وإن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من المصرى البورسعيدى في الجولة الماضية بنتيجة 3 / 2.