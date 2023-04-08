المصرى يستعيد خدمات مارسيلو وبوبكر أمام المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات ثنائي الفريق، حسين السيد "مارسيلو" وعماد الدين بو بكر، في المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام المقاولون العرب في الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائي عن تدعيم صفوف المصري في مباراة الحدود الماضية بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك بالجولة قبل الماضية.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

كما قرر جهاز المصري، أن يعود الفريق إلى معسكر بورسعيد بداية من غداً الأحد، لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويعد فوز المصري على الحدود هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.