شكرا لقرائتكم خبر عن صالة وفندق سيتى كلوب كفر الشيخ يستضيفان الدورة الدولية لسيدات كرة اليد بمشاركة 3 منتخبات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقا من الطفرة الإنشائية التي تشهدها أندية سيتي كلوب في مختلف الفروع والمحافظات ، يستضيف نادي سيتي كلوب كفر الشيخ معسكر كرة اليد لمنتخبات مصر والكونغو وغينيا كوناكري للسيدات، في الفترة من 7 حتى 10 أبريل الجاري على ملاعب الصالة المغطاة بالنادي.

يتضمن المعسكر مباريات بين المنتخبات الثلاثة "مصر والكونغو وغينيا كوناكري للسيدات"، لأعمار 2004 وفريق الشابات والمنتخب الوطني الأول.

واقيمت المباراة الأولى مساء أمس بين منتخب الكونغو ونظيره الغينى، والتى انتهت بفوز منتخب الكونغو للسيدات 30-25

استضافة سيتي كلوب كفر الشيخ للمعسكر المغلق لهذه المنتخبات ، نظرا لوجود فندق يستوعب المنتخبات الثلاثة بمختلف الأعمار والأجهزة الفنية، وصالة مغطاة تستضيف المباريات وملاعب فرعية للتدريبات.

ويأتي هذا المعسكر بعد نجاح معسكر المنتخب الأنجولي لسيدات كرة اليد في مارس الماضي، والذي أقيم على ملاعب سيتي كلوب شبين الكوم، وحقق نجاحًا كبيرا ولاقى قبولًا وإشادة من أعضاء الاتحادين الأنجولي والأفريقي.

من جانبه ، أكد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، أن ثقة الاتحادات الأفريقية في سيتي كلوب يعد دليلًا على نجاح سيتي كلوب في تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مدن ومحافظات مصر.

وأقيمت علي ملاعب ونادى سيتي كلوب كفر الشيخ والصالة المغطاة أمس الجمعة الدورة الدولية الودية لمنتخبات السيدات لكرة اليد ، والتقي منتخب الكونغو للسيدات و منتخب غينيا فى تمام الساعة 9:00 مساء، كما تقابل منتخب مصر للسيدات مع منتخب مصر للشابات مواليد 2004 فى تمام الساعة 11:00مساء، وذلك

بحضور الأستاذ الدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس الادارة للمباراة الافتتاحية والذي حرص علي تفقد المنشآت والمرافق الخدمية للأعضاء والاجتماع مع العاملين بالنادى.