شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى فى جولة بالإسكندرية تحضيرا لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بجولة فى مدينة الإسكندرية برفقة معاونيه، تياجو المدرب العام ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم، والتقي ميكالى خلال زيارته مع زوران المدير الفني للاتحاد السكندري والذى أثني على نتائج المنتخب فى التصفيات الأفريقية وصعود إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقرر إقامتها فى المغرب من 28 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.

وحضر لقاء ميكالى وزوران المهندس عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وناقش مع ميكالى خريطة المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتنفيذ برنامج إعداد المنتخب.

وتخلل الجولة قيام ميكالى بمشاهدة بعض الوجوه الجديدة تحضيرا لمعسكر المنتخب المقرر اقامته من 27 إلى 30 أبريل الجاري بالإسكندرية ضمن استعدادات المنتخب للبطولة الإفريقية.

وقام ميكالى بجولة زار خلالها معالم الإسكندرية.