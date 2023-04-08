الليلة.. الأهلي يواجه الزمالك في المباراة الثانية من نصف نهائي دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت أحداث مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلى أمام غريمه التقليدي نادي الزمالكضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال والتي تقام بنظام best of 5 .

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السلة

وتنطلق صافرة بدء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ، والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ليلاً

بتوقيت أبو ظبي.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأأهلى حقق فوزًا ثمينًا على الزمالك بنتيجة 71-62، في المباراة الأولي من الدور نصف النهائي من عمر دوري السوبر للمحترفين.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تلقى موافقة منالجهات الأمنية بحضور 500 مشجع لكل فريق في منافسات نصف نهائي بطولة الدوري .

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