تشيلسي وولفرهامبتون.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي تشيلسي مع نظيره ولفرهامبتون، مساء اليوم، فى المبارة التى تجمعهما، بالجولة الـ 30 على ملعب مولينيو ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- كوكوريلا- رييس جيمس- تياجو سيلفا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز- نجولو كانتي- جالاجر.

خط الهجوم: كاي هافرتيز- جواو فيليكس- ماسون ماونت.

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



ويعلب تشيلسي نع ولفرهامبتون فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم،

بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية ، بالجولة الـ 30 التى تجمعهما بالدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون



وتقام مباراة ولفرهامبتون و تشيلسي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

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