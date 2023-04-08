ميسي ومبابي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره نيس مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يبدأ كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، بتشيابو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فيتور فيريرا، زائير إيمري، ريناتو سانشيو، نونو مينديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

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