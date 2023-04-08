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ميسي ومبابي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره نيس مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ريفييرا  ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

 

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ومن المتوقع أن يبدأ كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من 

 

في حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، بتشيابو، أشرف حكيمي
خط الوسط: فيتور فيريرا، زائير إيمري، ريناتو سانشيو، نونو مينديز.
خط الهجوم: ليونيل ، كيليان مبابي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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