راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إيفرتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ53 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث، أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 بـ27 نقطة.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آرون وان بيساكا- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- تايريل مالاسيا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: أنتوني- برونو فيرنانديز- جادون سانشو

في الهجوم: ماركوس راشفورد

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

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