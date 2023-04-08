موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب اليانز ريفييرا مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان بنظيره نيس في الجولة الـ30 من عمر الدوري الفرنسي.

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ويتصدر psg صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف نادي نيس صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وتنطلق باريس سان جيرمان ونيس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة

المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة الحادية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس

ويستطيع محبي ومتابعي الدوري الفرنسي مشاهدة أحداث المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان ونيس بشكل حصري عبر قناة " beIN Sports HD 2 " بصوت المعلق جواد بدة.

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