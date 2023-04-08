اخبار الرياضه

تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام قاسم باشا الليلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق طرابزون سبور التركي، والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مساء اليوم السبت مع نظيره قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

 

إقرأ أيضًا.. ترتيب بعد فوز نابولي وتعادل ميلان

 

تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة قاسم باشا

حراسة المرمى: كاكير.

خط الدفاع: برونو بيريس - بارترا - دينسويل - لارسين.

خط الوسط: هاسبولات - سيوبيس - ماكس جوميز.

خط الهجوم: تريزيجيه - بوزوك - عبد القادر عمر.

 

 

موعد مباراة  طرابزون سبور أمام قاسم باشا

من المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور أمام نظيره قاسم باشا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة طرابزون سبور ضد نظيره قاسم باشا، عبر قناة beIN SPORTS TR.

 

ترتيب طرابزون سبور في الدوري التركي

يقع فريق طرابزون سبور في المركز الخامس في جدول الدوري التركي برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز 13 مباراة و5 تعادلات، وتلقي الهزيمة في 8.

 

لمزيد من أخبار عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا