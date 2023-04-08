تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام قاسم باشا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق طرابزون سبور التركي، والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مساء اليوم السبت مع نظيره قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

إقرأ أيضًا.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي وتعادل ميلان

تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة قاسم باشا

حراسة المرمى: كاكير.

خط الدفاع: برونو بيريس - بارترا - دينسويل - لارسين.

خط الوسط: هاسبولات - سيوبيس - ماكس جوميز.

خط الهجوم: تريزيجيه - بوزوك - عبد القادر عمر.

موعد مباراة طرابزون سبور أمام قاسم باشا

من المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور أمام نظيره قاسم باشا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة طرابزون سبور ضد نظيره قاسم باشا، عبر قناة beIN SPORTS TR.

ترتيب طرابزون سبور في الدوري التركي

يقع فريق طرابزون سبور في المركز الخامس في جدول الدوري التركي برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز 13 مباراة و5 تعادلات، وتلقي الهزيمة في 8.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا