«ريال مدريد يواجه فياريال» .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 8 أبريل 2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة ساوثهامتون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة ريال مدريد أمام فياريال فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا

فولهام X وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا

ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X إلتشي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X فياريال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي X مونزا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا X كريمونيزي – الساعة 4:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

أتلانتا X بولونيا – الساعة 4:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X روما – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 3:30 عصرا

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصرا

ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصرا

أوجسبورج X كولن – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه X ليل – الساعة 5 مساء

نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنقرة جوجو X اسطنبول سبور – الساعة 3 عصرا

قاسم باشا X طرابزون سبور – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات البطولة العربية

الوحدة الإماراتى X البرج اللبناني – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية