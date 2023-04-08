شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد المكس شاهد على تتويج الأهلى بالدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد حرس الحدود بالإسكندرية "المكس" كان شاهدا على المباراة الفاصلة بين الأهلى والإسماعيلى على لقب درع الدورى موسم 2008 /2009 بعدما تساوى الفريقان في النقاط برصيد 63 نقطة واحتكما إلى مباراة فاصلة.

لا أحد من جماهير النادي الأهلى ينسى رأسية الأنجولى أمادو فلافيو، مهاجم الفريق السابق، فى مرمي الإسماعيلى بالمباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين باستاد حرس الحدود موسم 2009، حيث سجل هدف الفوز وهو الأغلي فى حياة الفهد الأنجولي، والذى نجح فى قيادة النادى الأهلى للتتويج بلقب الدورى.

وجاء هذا الفوز ليهدي الأهلي لقب الدوري رقم 34 في تاريخه، مانعاً الإسماعيلي من الفوز بلقبه الرابع.

جدير بالذكر أن الأنجولى أمادو فلافيو انضم فى عام 2005 للنادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية وارتدى القميص رقم 23، بعد أن لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

وقال الأنجولى أمادو فلافيو، إن هدفه في الاسماعيلي هو الأغلي فى مسيرته مع النادي الأهلي، خاصة أنه سبب فى تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة الدورى موسم 2009 .