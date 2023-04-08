شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود لمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، بعد الفوز على حرس الحدود ف المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

كما قرر جهاز المصري أن يعود الفريق إلى معسكر بورسعيد بداية من غد الأحد، لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد برج العرب.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويعد فوز المصري على الحدود هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.