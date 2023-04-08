شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبى كارلوس أسوريو يقود الزمالك فى مباراة حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يتولي كارلوس أسوريو قيادة الزمالك بداية من مواجهة حرس الحدود، المقرر لها 13 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري، لاسيما أن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من المصرى البورسعيدى في الجولة الماضية بنتيجة 3 / 2.