شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري مساء الأربعاء الماضى، ثم خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية مساء الخميس منعاً للإجهاد قبل أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة أمس الجمعة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" في الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.