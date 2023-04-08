«نشر صورة والدته وهى تقرأ في المصحف» .. نجم الأهلي كهربا : اللهم عيشاً طويلاً في ظل أمي

الشارقة - اميمة ياسر - شارك محمود كهربا صورة لوالدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب كهربا: “اللهم عافية في بدن أمي وطمأنينة في قلب أمي وسعادة في روح أمي وعيشاً طويلاً في ظل أمي”.



سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المقرر دفعها للزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات على فضائية “أون تايم سبورت” في برنامجه “ملعب أون”، إن الأهلي يبحث مع الشركات الراعية الوصول لحل لدفع غرامة اللاعب، وكان يوجد مقترح أن يتعاقد الأهلي مع اللاعب 4 سنوات وتسليمه مبلغا ماليا لسداد جزء كبير من الغرامة.

وأكد شوبير أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع كهربا لحسم الأمر، وقرر كهربا سداد مبلغ كبير من الغرامة وقد يكلفه ثروته بالكامل.

وأشار شوبير إلى أن كهربا طعن على قرار إيقافه، وقولا واحداََ كهربا مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم بدون إيقاف.