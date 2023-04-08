شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يحتوى غضب قائد الإسماعيلى بسبب الهجوم الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، فى احتواء غضب لاعبه عمر الوحش قائد الفريق بعدما عقد جلسة معه عقب مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة بالدوري.

وتعرض عمر الوحش لهجوم جماهيرى كبير عقب مباراة سيراميكا، وهو ما رفضه اللاعب وعبر عن استيائه الشديد للمقربين منه، واصفاً الأمر بالحملة المدبرة للقضاء على مسيرته مع الدراويش.

وتحدث حمزة الجمل مع عمر الوحش وطالبه بعدم الالتفات للأصوات الهدامة، مشدداً على ضرورة استعادة تركيزه مع الدراويش الذى يحتاج كل لاعبيه لتصحيح المسار بجدول الدوري.

وطالب حمزة الجمل من قائد الاسماعيلى بإنهاء الأزمة ومساعدته لمطالبة اللاعبين بضرورة بذل الجهد الفترة المقبلة من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري.