شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعد لتقديم استئناف على عقوبة الكاف بسبب مشاركة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي فيوتشر أن مسؤولى النادي استقروا على تقديم استئناف على العقوبة التى أصدرها الكاف مؤخراً، بخصم 6 نقاط من فيوتشر فى مجموعة الكونفدرالية وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب المشاركة غير القانونية لأحمد رفعت مع الفريق.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادى حاليا يجهز المستندات اللازمة، ومن المقرر أن يتفق مع خبير قانوني دولي لتقديم استئناف على عقوبة الكاف.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب الفريق فى قائمة النادى خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد تلقى شكاوى ببطلان قيد أحمد رفعت مع فيوتشر ومشاركة اللاعب في أكثر من مباراة مع الفريق دون وجه حق الأمر الذي تسبب في صدور قرار منذ قليل بخصم 6 نقاط من رصيد فيوتشر.

وودع فيوتشر دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات.

أحمد رفعت شارك في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي ثم أعير إلى الوحدة الإماراتي وبعد عودته، شارك رفعت في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0، ثم لعب 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه 3-0، كما شارك أيضاً في مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز والتي خسرها فيوتشر بهدفين مقابل هدف.