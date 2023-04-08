شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الاهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" في الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.