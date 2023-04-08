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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد مباريات اليوم، السبت الموافق 8 إبريل 2023، فيشهد عدة مواجهات مرتقبة بالدوريات المختلفة حول العالم.

 

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مباريات اليوم في

 

مانشستر يونايتد و إيفرتون في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

 

أستون فيلا و نوتينجهام فورست في تمام الساعة  5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.
 

برينتفورد و نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

 

فولهام و وست هام يونايتد في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

 

ليستر سيتي و بورنموث في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

 

توتنهام و برايتون في تمام الساعة  5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

 

وولفرهامبتون و  في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

 

ساوثهامبتون و مانشستر سيتي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

 

مباريات اليوم في


أوساسونا ضد إلتشي في تمام الساعة  3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

 

إسبانيول ضد أتليتك بلباو في تمام الساعة  5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

 

ريال سوسيداد ضد خيتافي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

 

ضد فياريال الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبريميم 1.

 

مباريات اليوم في


أودينيزي و مونزا 1:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة 12:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

 

فيورنتينا و سبيزيا 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

 

سامبدوريا و كريمونيزي 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.

 

أتلانتا و بولونيا 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

 

تورينو و روما 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

 

هيلاس فيرونا و ساسولو 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.

 

لاتسيو و يوفنتوس9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

 

مباريات اليوم في الدوري الألماني


بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

 

باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

 

فرايبورج ضد بايرن ميونخ 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

 

ماينز ضد فيردر بريمن 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس  “TOD APP”.

 

أوجسبورج ضد كولن 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس  “TOD APP”.

 

هيرتا برلين ضد لايبزج 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

 

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي


أنجيه و ليل 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

 

نيس و باريس سان جيرمان 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

 

مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال


الوحدة الإماراتي ضد البرج اللبناني في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة عبر القناة الرياضية (SSC EXTRA 1 و2 و3) والكأس القطرية 1 و2 و3، المغربية الرياضية والكويت الرياضية 1 و2.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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