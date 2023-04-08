جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد مباريات اليوم، السبت الموافق 8 إبريل 2023، فيشهد عدة مواجهات مرتقبة بالدوريات المختلفة حول العالم.
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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد و إيفرتون في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
أستون فيلا و نوتينجهام فورست في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.
برينتفورد و نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
فولهام و وست هام يونايتد في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
ليستر سيتي و بورنموث في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
توتنهام و برايتون في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
وولفرهامبتون و تشيلسي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
ساوثهامبتون و مانشستر سيتي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أوساسونا ضد إلتشي في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
إسبانيول ضد أتليتك بلباو في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
ريال سوسيداد ضد خيتافي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
ريال مدريد ضد فياريال الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبريميم 1.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
أودينيزي و مونزا 1:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة 12:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
فيورنتينا و سبيزيا 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
سامبدوريا و كريمونيزي 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.
أتلانتا و بولونيا 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
تورينو و روما 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
هيلاس فيرونا و ساسولو 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.
لاتسيو و يوفنتوس9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.
مباريات اليوم في الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.
باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.
فرايبورج ضد بايرن ميونخ 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
ماينز ضد فيردر بريمن 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس “TOD APP”.
أوجسبورج ضد كولن 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس “TOD APP”.
هيرتا برلين ضد لايبزج 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
أنجيه و ليل 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
نيس و باريس سان جيرمان 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
الوحدة الإماراتي ضد البرج اللبناني في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة عبر القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1 و2 و3) والكأس القطرية 1 و2 و3، المغربية الرياضية والكويت الرياضية 1 و2.