مدحت عبد الهادى يضع خطة الزمالك لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يضع مدحت عبد الهادى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، اليوم السبت، خطة مواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الدخول في معسكر مغلق من أجل الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى، ومن المقرر أن يعلن مدحت عبد الهادى قائمة الفريق التى ستخوض اللقاء الليلة.

ويسجل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى تم تشكيله من عبد الواحد السيد مديراً للكرة، مدحت عبد الهادي مدربا عاما، أحمد مجدى مدربا مساعدا، محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى، الظهور الأول مع الفريق الأبيض في مباراة الغد.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادى لاعبى الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى، ومعه المساعدين، حيث يبحث الجهاز المصرى عن تصحيح مسار الفريق الأبيض،وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري.

وشدد الجهاو الفني للزمالك على اللاعبين بأهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم موضحاً لهم أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلهم لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة في المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.