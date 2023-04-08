شكرا لقرائتكم خبر عن استادات تواجه القاهرة الإخبارية وبى إنتراكتيف مع سينرجى الليلة فى دورة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت مباراتان فى دور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية تجمعا استادات مع القاهرة الإخبارية فى التاسعة والنصف مساءً، فيما يواجه بى إنتراكتيف نظيره سينرجى فى العاشرة وربع مساءً.

وصعدت أربعة فرق لدور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وهى فرق ستادات بعد الفوز على سى بى سى سفرة بثلاثية دون رد ، والقاهرة الاخبارية بعد الفوز على القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز علي اون تى بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي ، وسينرجى بعد الفوز على دى ام سى بهدف دون رد.

واختتمت مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

- فوز الخليج 365 على بى أو دى بنتيجة 2/0.

- فوز سيتى كلوب على راديو النيل بنتيجة 2/0.

- فوز النايل (أموال الغد) على سى بى سى بنتيجة 3/1.

- فوز الحياة على يو إم بى بنتيجة 1/0.