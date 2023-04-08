شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق فيوتشر إلى استئناف تدريباته اليوم، السبت، استعداداً للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الراحة القصيرة التى منحها على ماهر للاعبين عقب الفوز على الاتحاد بهدف نظيف فى الجولة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، فاز فيوتشر فى 12 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري، وأكد السقا أنه كان هناك حزن شديد بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من الكونفدرالية وتسبب هذا في نوع من الإحباط للفريق، مضيفا أن علي ماهر تحدث مع اللاعبين وأخرجهم من الحالة الصعبة التي كانوا فيها وقال لهم إننا لدينا أهداف آخرى وهي الدوري وكأس الرابطة وكأس مصر.

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر أن أهم شيء في هذه المرحلة هو تجديد الدوافع والطموح والجميع يبذل أقصى جهد لديه، مشيراً إلى أن فريقه يريد الوصول إلى مكانة جيدة في الدوري والمشوار لازال طويلا ولديه مباريات صعبة وقوية.