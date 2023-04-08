باتشيكو يجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلي فى نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، القوة الضاربة فى صفوف فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي بطولة كأس مصر، ويرغب باشيكو فى التتويج مع الفريق السماوي بأول بطولة فى تاريخ النادى، وعلي حساب المارد الأحمر.

وقام باشيكو بتجهيز جميع العناصر، من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، استعدادًا لهذا اللقاء التاريخي، كما استعاد خدمات رمضان صبحي جناح الفريق وأحد أهم عناصر صناعة اللعب فى صفوف بيراميدز، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.