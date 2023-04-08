شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق عبد الله جمعة بمباراة الزمالك مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول مصير لحاق عبد الله جمعة لاعب الزمالك بمباراة البنك الأهلى لعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، ووضع برنامج تأهيلى وعلاجى له لاستمرار شكواه من الإصابة العضلية التى لحقت بقدمه اليسرى في مباراة المصرى البورسعيدى الماضية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحسم الجهاز الطبى للزمالك مصير عبد الله جمعة اليوم، خصوصاً أنه اللاعب الوحيد فى الفترة الحالية الذى يمكنه سد العجز فى الجبه اليسرى بعد، عدم جاهزية محمد عبد الشافى وأحمد فتوح وغيابهما عن المباريات الماضية، سواء فى الدورى المصرى أو دورى أبطال أفريقيا.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة فى المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.