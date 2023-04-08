كهربا يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر بفرمان كولر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى خط هجوم المارد الأحمر فى المباراة المرتقبة أمام بيراميدز، لاستغلال سرعته وإجادته التسجيل من أنصاف الفرص لحسم المباراة مبكراً.

ويتصدر كهربا قائمة هدافي الاهلى برصيد 8 أهداف، وذلك تحت قيادة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، متساوياً مع محمد شريف زميله بالفريق.

الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" فى الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، فى حين أن يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.