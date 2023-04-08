شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يقترب من العودة لقائمة الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسي حمزة المثلوثى، الظهير الايمن للزمالك ، من دعم صفوف الفريق الأبيض أمام البنك فى ظل انتظامه فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادى لاعبى الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى، ومعه المساعدون، ويبحث الجهاز المصرى عن تصحيح مسار الفريق الأبيض، وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري.

وشدد الجهاز الفني للزمالك على اللاعبين بأهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم موضحاً لهم أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة فى المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.