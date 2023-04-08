شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جهاز بيراميدز مع عبد الله السعيد قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة باشيكو، على تحفيز عبد الله السعيد بشكل خاص بصفته قائد الفريق، مطالبينه بضرورة التحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق الانتصار على الأهلى فى مباراة نهائى كأس مصر، المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

كما حرص جايمي باشيكو على التحدث أكثر من مرة مع عبد الله السعيد حول دوره داخل الملعب فى قيادة زملائه، وقيامه بدور المدير الفني أثناء اللقاء داخل المستطيل الأخضر، وتنبيه لاعبى الفريق فى التحركات والهجمات طوال الـ90 دقيقة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.