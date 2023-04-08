شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم، السبت، استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام البنك الأهلى، المقرر لها غداً الأحد، بعدما أغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، وخسرها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.