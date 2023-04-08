شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات الشناوى ومعلول والسولية مع نجوم الأهلي قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية فى أرض الملعب.
الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لحصد بطولة كأس مصر.
الحديث لا يتوقف داخل أروقة "القلعة الحمراء" في الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.
تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.