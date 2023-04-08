شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات الشناوى ومعلول والسولية مع نجوم الأهلي قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى قائد الفريق، والثنائى على معلول وعمرو السولية، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على التتويج بكأس مصر وتخطى عقبة بيراميدز فى المباراة النهائية المقرر لها الاثنين المقبل.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية فى أرض الملعب.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لحصد بطولة كأس مصر.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول والسولية على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الأهلى.