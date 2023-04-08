شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة ذئاب الجبل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق انبى اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر لها في التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض الفريق البترولى مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد أمين أوفا وعلى فوزى ثنائى الفريق البترولى أمام المقاولون العرب بعد انتهاء الايقاف

وغاب على فوزى وأحمد أمين أوفا عن مباراة حرس الحدود الماضية بسبب الإيقاف وأقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف.

بينما يغيب مودى ناصر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة حرس الحدود،ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف سجله كريم الطيب.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 27 هدف.

و يعول الجهاز الفني لفريق انبي على الحالة النفسية الطيبة للاعبين لتخطى عقبة المقاولون العرب، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 23 من دورى ومن قبله البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري