شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى ثانى جولات نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الثانية من مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، ويلتقى اليوم الأهلى مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع سموحة، فى المباريات التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث تقام باقى المباريات أيام 8 و 10 و 12 و 13 ابريل الجارى.

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمحدد إقامته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز الاهلى على الزمالك بنتيجة 71/62 وفوز الاتحاد السكندري على سموحة 97/54.