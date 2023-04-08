شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس غداً الأحد إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة الإياب مع أهلى طرابلس فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

وحقق أهلي طرابلس الليبي فوزاً مهماً على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (2-1)، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة العربية للأندية.

قدم طلائع الجيش الشوط الأول بصورة مميزة، وسيطر على معظم فتراته وترجم تفوقه النسبي إلى تقدم بهدف سجله كريم طارق في الدقيقة 34، من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني قلب أهلي طرابلس الطاولة ونجح في تعديل النتيجة بالدقيقة 66 عن طريق محمد المنير ، في الدقيقة 87 سجل أهلي طرابلس الهدف الثاني في شباك مضيفه عن طريق عبد الرحمن الحنشي.

موعد مباراة الإياب بين الطلائع وأهلى طرابلس الليبى

ويحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على أهلى طرابلس الليبى فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل (بتوقيت ليبيا) 11 أبريل الجاري باستاد شهداء بنينا في بنى غازى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

ويلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، تقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.