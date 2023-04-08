شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة الداخلية المقررلها التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض سموحة مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد سامى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا اليللة.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، وهم النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.