شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحسم مصير فخرى لاكاى وفخر الدين بن يوسف من مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم باشيكو المدير الفنى لبيراميدز مصير الثنائي فخري لاكاي، وفخر الدين بن يوسف، فى مران السبت بعدما غابا عن مواجهة المقاولون بسبب استمرار خضوعهما للتأهيل.

ويرغب الخواجة البرتغالي فى تجهيز كافة اللاعبين لمباراة الأهلى بنهائى كأس مصر، ودخول المباراة بجاهزية كافة عناصر فريقه، حتى يتمكن من استغلال إمكانياتهم والعمل علي تحقيق الهدف المطلوب وتحقيق الفوز بأول لقب في تاريخ نادي بيراميدز.

وتقرر إقامة نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي بحكام مصريين بسبب تأخر الفريقين فى طلب حكام أجانب، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين حكاما أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكاما أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالى تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصري.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.